Small Saga: l'epico RPG di 'minuscole proporzioni' disponibile su PC, presto su console?

Dopo una campagna Kickstarter di successo e un lungo sviluppo, Small Saga ha fatto il suo esordio su PC: l'RPG a turni sviluppato da Darya Noghani è disponibile su Steam dallo scorso 16 novembre, pronto ad attirare l'attenzione di tutti gli appassionati del genere. Ma l'autore ha ancora tanti piani per la sua opera.

Attraverso un post pubblicato sulla piattaforma di Valve, Noghani fa una veloce panoramica di tutte le novità in arrivo nel prossimo futuro per Small Saga: si parte con una Deluxe Edition in arrivo sempre su Steam comprensiva di colonna sonora e guidebook digitali, per poi passare ad una futura pubblicazione su Mac, l'arrivo di un grosso update nel corso del 2024 e l'aggiunta di localizzazioni in altre lingue. Ma non finisce qui: oltre alla possibile produzioni di carte da gioco e l'aggiunta di Achievements, Noghani lascia intendere anche un possibile approdo di Small Saga su console, sebbene per adesso sia ancora troppo presto per dettagli più concreti in merito: "Una cosa per volta", conclude lo sviluppatore.

Creato dallo stesso autore di Aviary Attorney, Small Saga ci mette nei panni di un topolino armato di coltello che cerca vendetta nei confronti dell'essere che gli ha rubato la coda. Ambientato a Londra, l'opera mescola realtà e fantasy in un'avventura di piccole proporzioni ma dai toni epici. Già il trailer di lancio è sufficiente per farsi un'idea delle potenzialità del gioco, mostrandoci non solo un mondo ricco di sfumature, ma anche l'inizio dello scontro con un feroce gatto domestico pronto a difendere il suo territorio dal roditore invasore.

Se interessati non perdetevi Small Saga su Steam, in attesa di scoprire se l'opera di Noghani farà effettivamente il suo esordio su console in un secondo momento.