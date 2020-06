Small World of Warcraft: il gioco da tavolo di WOW in preordine da GameStop

GameStop apre i preordini di Small World of Warcraft di Asmodee, gioco da tavolo basato sul celebre MMO Blizzard. Un board game destinato a conquistare non solo gli appassionati del videogioco ma anche coloro che amano le atmosfere fantasy.

"Da 2 a 5 giocatori (possibili anche le partite a squadre!) si contenderanno il controllo di svariate isole di questo mondo ostile e la loro unica speranza sarà quella di riuscire a prendere il controllo della giusta combinazione di razze e poteri speciali. Dopo aver rivendicato i vostri diritti su un pezzo di terra, sconfiggete i vostri vicini ed espandete il vostro territorio."

Small World of Warcraft è disponibile per il preordine da GameStop al prezzo di 59.99 euro con uscita prevista per il 31 agosto 2020. La ricchissima confezione include sei tabelloni a due facce con sedici razze di World of Warcraft, venti tessere, cinque manufatti, sette luoghi leggendari, vari segnalini, schede riassuntive, 110 monete della vittoria, dado e regolamento completo.

Un prodotto che, ne siamo certi, diventerà ambito oggetto da collezione per i fedelissimi di World of Warcraft, adesso potete prenotarlo online da GameStop con consegna rapida o ritiro in negozio. Affrettatevi perchè le scorte sono limitate.