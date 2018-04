Smallville, Il Signore degli Anelli, Luke Cage e Legion: le Top news di ieri in Serie TV

A otto anni di distanza dalla sua conclusione, Smallville conserva ancora un posto d’onore nei cuori dei fan che, stagione dopo stagione, lo seguivano con acceso interesse. A tal proposito, le principali star dello show hanno proposto la realizzazione di un’omonima serie animata. Luke Cage, intanto, sembra aver trovato un collega.

La seconda stagione di Luke Cage riporterà sul piccolo schermo una nostra vecchia conoscenza

In attesa del full trailer ufficiale della seconda stagione di Luke Cage, Pilot ha pubblicato una foto esclusiva in cui l’eroe, interpretato da Mike Colter, è in compagnia di un altro importante personaggio del Netflixverse: Danny Rand/Iron First, interpretato da Finn Jones, che a quanto pare sarà una guest star in alcuni episodi della stagione alle porte. Secondo lo showrunner Cheo Hodari Coker, Danny aiuterà il nostro Luke ad “incanalare il suo chi”.

Tom Welling e Michael Rosenbaum sono favorevoli alla realizzazione di 'Smallville: The Animated Series'

In occasione dell’evento Awesome Con tenuto lo scorso weekend, Tom Welling e Michael Rosenbaum, hanno risposto a un fan che chiedeva a gran voce informazioni su un potenziale ritorno di Smallville, rivelando che entrambi vorrebbero prender parte ad eventuale serie animata dello show. Rosenbaum avrebbe addirittura proposto l'idea ad Alfred Gough, uno dei due creatori del celebre serial.

Supergirl si prepara ad esplorare il passato della famiglia del Giocattolaio

Di ritorno dalle nove settimane trascorse in panchina, Supergirl sarà sconvolta dalla misteriosa morte del padre di Winn (Jeremy Jordan), che persino durante il proprio funerale tirerà un brutto scherzo ai presenti. È mai possibile che qualcuno, in famiglia, voglia portare avanti l’eredità del criminale, nonché storico rivale di Superman, noto come “Il Giocattolaio”?

Krypton accoglie un volto già noto ai fan di Arrow!

Il cast della nuova serie in onda sulla rete Syfy ha accolto l’attore Colin Salmon, che nelle prime stagioni di Arrow (su The CW) interpretava il patrigno di Oliver e Thea Queen, Walter Steele. Nella serie di Krypton, l’attore veste invece i panni di un terrorista appartenente alla cellula nota come Black Zero, e addirittura potrebbe rivelarsi il suo leader, Jax-Ur, di cui nessuno ha mai visto il vero volto.

Legends of Tomorrow ci prosenterà la versionale giovanile di un altro presidente degli USA?

Poiché lo scorso episodio di Legends of Tomorrow includeva alcune scene con protagonista un giovane Barack “Barry” Obama, lo showrunner Phil Klemmer ha rivelato scherzosamente che nella prossima stagione potremmo conoscere la versione più giovane di un altro presidente degli Stati Uniti d’America: Donald Trump.



Legion: altri X-Men appariranno nella serie TV di FX?

Ora che la seconda stagione di Legion ha ormai compiuto il proprio esordio, tutti si domandano se questa porterà sul piccolo schermo altri storici componenti degli X-Men. Dan Stevens, interprete principale della serie, ha dunque lasciato intendere ancora una volta che nello show potrebbe esserci spazio addirittura per il Professor X, Charles Xavier, ossia il padre del protagonista David Haller.

La serie TV de "Il Signore degli Anelli" potrebbe comporsi di cinque stagioni

Che Amazon non stia badando a spese per la serie televisiva de “Il Signore degli Anelli” è ormai risaputo, ma negli ultimi giorni è emerso addirittura che lo show potrebbe comporsi di cinque stagioni, senza tener conto di eventuali spin-off. Stando a quanto annunciato da The Hollywood Reporter, la cifra totale dell'intero affare si aggirerebbe sul miliardo di dollari, tenendo conto del casting, degli effetti speciali, del numero di stagioni e di tutto il resto.