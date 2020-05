Smart Delivery Xbox: cos'è, come funziona e giochi supportati

Xbox Smart Delivery: cos'è e come funziona il nuovo servizio Microsoft per Xbox Series X? La casa di Redmond continua con la sua politica della piattaforma uniformata e grazie a Smart Delivery sarà possibile acquistare un gioco su Xbox One e ricevere gratuitamente l'aggiornamento alla versione Next-Gen per Xbox Series X. Quali giochi sono compatibili e quali limiti ci sono? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Al momento ci sono ancora alcune cose da chiarire riguardo Smart Delivery e dunque abbiamo pensato di fare il punto della situazione su questa caratteristica della nuova console Microsoft, con l'obiettivo di fare chiarezza sull'argomento.



Smart Delivery come funziona

Madden NFL 21 per Xbox One dovrà essere acquistato entro il 31 dicembre 2020

Il primo utilizzo del gioco su Xbox Series X dovrà avvenire entro il 31 marzo 2021

Smart Delivery giochi compatibili

Gears 5

The Ascent

Call of the Sea

Halo Infinite

EA Sports Madden NFL 21

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Scarlet Nexus

Chorus

Yakuza Like a Dragon

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Second Extinction

Cyberpunk 2077

Senua's Saga Hellblade 2

Assassin's Creed Valhalla

Grazie alla tecnologia Smart Delivery i giocatori potranno acquistare giochi capaci di girare su Xbox One, One S, One X, PC e Xbox Series X, in quest'ultimo caso in "versione Next-Gen". Questo vuol dire che acquistando una sola versione gli utenti saranno liberi di(ovviamente limitatamente all'ecosistema Microsoft) senza doverlo ricomprare una seconda volta. Esempio pratico, avete deciso di acquistare Cyberpunk 2077 per Xbox One? In questo caso, una volta avviato il gioco su Series X, senza quindi dover ricomprare una versione specifica di Cyberpunk 2077 per Xbox Series X , al contrario di quanto accaduto con tutti i giochi Cross-Gen al lancio di PlayStation 4 e Xbox One.Apparentemente no e i vari publisher e sviluppatori potranno imporre limitazioni e restrizioni. L'annuncio a sorpresa di Electronic Arts sul supporto Smart Delivery per Madden NFL 21 ha stupito tutti, il gioco supporterà questa opzione ma con alcune limitazioni, ovvero:Dopo la data indicata quindi Madden NFL 21 per Xbox One non funzionerà su Xbox Series X?anche sulla nuova console (e questo vale per qualsiasi titolo) ma nel caso specifico non sarà possibile scaricare l'aggiornamento Next-Gen nel caso non vengano rispettate le due condizioni elencate qui sopra.Electronic Arts è stata la prima compagnia ad annunciare limitazioni di questo tipo per lo Smart Delivery,E' troppo presto per dirlo al momento, certo è che una simile dichiarazione apre numerosi scenari, non tutti positivi per i consumatori.Gli sviluppatori, pensiamo ad esempio a Observer System Redux per Xbox Series X e PS5 , si tratta di una vera e propria versione Next-Gen rimasterizzata del gioco di Bloober Team, di fatto equiparabile ad un nuovo prodotto e non ad un semplice aggiornamento, tanto è vero che il gioco non è previsto per le console di attuale generazione. Con l'avvicinarsi delle date di uscita dei singoli giochi siamo certi che i vari studi chiariranno meglio la questione, certo è che non sembra esistere al momento una regola unica sul supporto Smart Delivery, sarà quindi fondamentale essere chiari in fase di comunicazione.Come detto, publisher e sviluppatori sembrano avere una grande libertà d'azione in questo senso, al momento tra i giochi che godranno dell'etichetta "Smart Delivery" troviamo Assassin's Creed Valhalla, Yakuza Like A Dragon, Cyberpunk 2077, Gears 5, Halo Infinite e EA Sports Madden NFL 21, ecco la lista completa dei giochi Smart Delivery annunciati fino a questo momento.Le migliorie apportate su Next-Gen dipenderanno anche in questo caso dalle scelte dei singoli sviluppatori e possono includere supporto per una risoluzione o un framerate maggiori, Ray Tracing e ulteriori migliorie tecniche a discrezione. E' bene chiarire che non tutti i giochi che sfoggiano il banner Ottimizzati per Xbox Series X saranno automaticamente compatibili con Smart Delivery, in questo caso, come potete vedere nell'esempio nella copertina di Yakuza Like A Dragon che vi riportiamo qui sotto.