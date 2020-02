Smart Delivery su Xbox One e Xbox Series X: si parte da Halo Infinite, gratis su Game Pass

In coincidenza dell'annuncio dei 12 TFlop di potenza di Xbox Series X, Phil Spencer di Microsoft ha citato il kolossal sci-fi di 343 Industries, Halo Infinite, per riassumere la filosofia Smart Delivery che, a partire da Natale 2020, andrà a caratterizzare le strategie della casa di Redmond su Xbox One e Xbox Series X.

Il gioco di punta del catalogo di lancio di XSX, come confermato nei mesi scorsi da Microsoft, sarà disponibile sin dal giorno della sua uscita anche su PC e Xbox One e potrà essere fruito gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Oltre alla conferma della natura crossgen del progetto portato avanti dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, con la scheda speciale che l'azienda americana ha pubblicato sulle pagine di Xbox Wire arriva anche l'annuncio dell'ingresso di Halo Infinite nel servizio Smart Delivery, descritto da Microsoft come un punto centrale della visione nextgen del colosso tecnologico.

Grazie al sistema Smart Delivery, infatti, Microsoft promette di ottimizzare il download dei giochi e di distribuire i contenuti adatti su ciascuna piattaforma, evitando così all'utente finale di capire quale versione, file o update scaricare in base al proprio sistema ludico d'elezione, sia esso Xbox One o Xbox Series X. Sempre nell'ottica del sistema Smart Delivery rientrerà la versione nextgen di Cyberpunk 2077, con il download gratuito e automatico dell'update alla versione Xbox Series X per chi acquisterà il gioco su Xbox One.

Dietro alla filosofia Smart Delivery descritta da Phil Spencer c'è perciò la volontà della compagnia statunitense di gestire i contenuti e i download in maniera unificata e "intelligente", facilitando la vita degli utenti in funzione della retrocompatibilità totale di Xbox Series X e della natura crossgen dei giochi first party basata sul concetto del superamento delle generazioni di console Xbox.