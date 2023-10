Lo smart working 'salverà' i videogiochi? Jason Schreier cita Spider-Man 2, Roblox e FF16

Al netto del calo di numeri e dei licenziamenti nell'industria dei videogiochi nel 2023, l'anno che sta per concludersi ha visto emergere un fenomeno che, secondo Jason Schreier, potrebbe offrire enormi benefici all'intero settore, ovvero il lavoro in remoto (il cosiddetto 'smart working').

Nel nuovo report a firma di Schreier, il noto giornalista di Bloomberg mette infatti in evidenza l'importanza delle iniziative promosse dagli attori grandi e piccoli dell'industria dell'intrattenimento videoludico che decidono di ricorrere al lavoro in remoto.

Prendendo spunto dalle informazioni condivise dai tanti addetti al settore e sviluppatori in contatto con Schreier, l'editorialista di Bloomberg scatta una fotografia dell'industria del gaming che certifica, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'importanza del ricorso allo smart working in tutte le fasi di produzione dei videogiochi moderni, sia dei titoli ad alto budget che dei progetti indipendenti.

Dal report di Schreier emerge ad esempio l'entusiasmo dei dipendenti di Insomniac a cui è stato concesso di lavorare da casa per sviluppare Marvel's Spider-Man 2: molti membri della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios che hanno contribuito alla realizzazione della nuova esclusiva PS5 senza aver mai visitato gli uffici di Insomniac, e altrettanti hanno scelto di proseguire il lavoro in remoto anche al termine della pandemia da Coronavirus.

Anche Electronic Arts, riferiscono le fonti citate da Schreier, ha saputo gettare le basi più adatte per il successo di Star Wars Jedi Survivor aprendosi allo smart working, e lo stesso dicasi per altre realtà internazionali come CD Projekt (Cyberpunk 2077), Bungie e Square Enix. Di diverso avviso sono invece i dirigenti di Roblox Corp. e Activision Blizzard, che richiederebbero alla maggior parte del proprio personale il lavoro in ufficio almeno per tre giorni alla settimana.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di leggere anche questa analisi sulle possibili acquisizioni videoludiche in vista nel 2024 per Sony, Tencent, Take-Two e Savvy.