Ecco quali smartphone sono compatibili con Harry Potter Wizards Unite

Il trailer di lancio di Harry Potter Wizards Unite e l'annuncio che sarebbe stato presto disponibile, ha mandato in brodo di giuggiole tutti i fan del Maghetto, che non vedono l'ora di mettere le mani sull'app di Niantic, gli autori di Pokémon GO, un'altra app dall'enorme successo.

Purtroppo però, non tutti i modelli di smartphone e tablet saranno compatibili con l'app, ed è possibile dunque che alcuni giocatori non potranno utilizzarla, e per loro sarà dunque necessario aggiornare il proprio sistema operativo, se possibile, o addirittura comprarne un modello più recente.

Stando ad Apple, ad esempio, per far funzionare il gioco, il proprio dispositivo dev'essere dotato almeno di iOS 10.0 o superiore. Per cui, se avete uno smartphone più vecchio dell'iPhone 5s, semplicemente Harry Potter Wizards Unite non potrà girare sul vostro dispositivo, così come nel caso degli iPad mini o degli Air più vecchi della terza generazione.

Google Play invece specifica che il gioco sarà compatibile con i telefoni dotati di Android 5.0 o superiore. In questo caso c'è però una lista specifica che include i modelli compatibili e non, a prescindere dalla propria versione di Android, stilata da utenti di alcuni forum.

I telefoni che sono riportati come compatibili sono:

Huawei Honor 8

Huawei P10

Huawei P20 Lite

LG G6+

Moto Z Play Droid

OnePlus 3T+

P20 Pro

Pixel 1XL, Pixel 3XL

Pixel 2 XL

Pocophone F1

Samsung Galaxy S6, S7, S8, S9, S10

Samsung Note 9

Samsung A3 )2017

Sony XPeria Z3

Zenfone 3

Quelli invece bollati come non compatibili sono:

Alcatel A30 tablet

Huawei Nova 2i

Huawei Mate 10 Lite

Huawei P9 lite

Huawei Y6 2018

LG Fortune 2

LG K10

LG K20

LG Phoenix 4

Moto G 4 Play (Android 7.1.1)

Moto G Turbo Edition

Nexus 6p

Samsung J3 Luna Pro

Samsung Galaxy Grand Duos Prime TV ( Android 5.1.1)

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J7 (2016), android 8.1.0

Samsung Galaxy ON5

Samsung Galaxy Orbit J3 2018 android 8

Samsung S4 Mini

Sony Xperia E5

Sony Xperia XA1

Xiaomi 5A

Xiaomi Redmi 6

Se il vostro dispositivo non figura in nessuna delle liste, l'unica è andare a provare di persona il funzionamento dell'app. Specifichiamo che la lista è in aggiornamento, così come l'app di Niantic che nel corso del tempo potrebbe decidere di rendere compatibili alcuni modelli di smartphone che in precedenza non lo erano, per cui se anche sul vostro telefono il gioco non dovesse girare, pazientate un po' di tempo.

Nel frattempo, sul nostro sito trovate tutto quello che c'è da sapere su Harry Potter Wizards Unite.