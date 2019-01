Smash Bros. compie 20 anni: l'omaggio di Nintendo e Sakurai

Il 21 gennaio 1999 segnava un'importante debutto nel mondo dei videogame: usciva infatti su Nintendo 64, Super Smash Bros, primo capitolo di quello che è diventato uno dei picchiaduro più amati di tutti i tempi, non soltanto sulle piattaforme della Grande N.

Per celebrare dunque i 20 anni della saga, l'autore Masahiro Sakurai e la stessa Nintendo, hanno scritto alcuni messaggi celebrativi sui propri account ufficiali di Twitter.

Sakurai ha dichiarato: "Smash Bros. compie 20 anni oggi! Nel corso di questi vent'anni ho visto così tante persone apprezzare il gioco in così tante maniere diverse, a casa, tra amici, in convention, perfino negli ambienti di lavoro! Lo sviluppo è stato davvero difficile, ma sono immensamente contento. Grazie mille a tutti per continuare a giocarci".

Anche la Casa di Kyoto ha voluto omaggiare la serie di videogame, scrivendo: "Oggi, 20 anni fa, usciva il primo Super Smash Bros. È grazie al supporto di tutti quant voi che siamo riusciti a fare andare avanti la serie fino ai giorni d'oggi. Grazie mille!"

L'ultimo capitolo del celebre brawler è un successo annunciato uscito su Nintendo Switch: si tratta di Super Smash Bros. Ultimate, che ha venduto 5 milioni di copie solamente nella prima settimana. Qual è il vostro titolo preferito della, ormai ventennale, saga?