SMASH BROS. ITALIA ONLINE SERIES: APRONO LE ISCRIZIONI DEL NUOVO TORNEO MENSILE ONLINE

Grazie alla collaborazione tra Nintendo e l’attivissima community di Super Smash Bros. Ultimate, arriva un nuovo appuntamento esport mensile per tutti gli appassionati del famoso brawler.

Si tratta della Smash Bros. Italia Online Series, torneo ad iscrizione gratuita che si svolgerà completamente online e che metterà in palio un premio diverso ogni mese.

Le iscrizioni per il primo appuntamento, previsto per venerdì 29 maggio, sono già aperte sul sito smash.gg e potranno accogliere fino a 128 partecipanti.

Un’occasione davvero unica per i giocatori di Super Smash Bros. Ultimate, che avranno così l’opportunità di confrontarsi con tantissimi avversari di ogni livello comodamente da casa. Per chi non ha mai provato l’esperienza delle competizioni dal vivo, l’Online Series è anche il modo perfetto per avvicinarsi all’ambiente competitivo del gioco.

Grazie alla Smash Bros. Italia Online Series, Nintendo stabilisce un nuovo appuntamento fisso e ricorrente per tutta la community. Le modalità del torneo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, dove sarà possibile rimanere aggiornati anche sulle tappe previste nei prossimi mesi.