Smash Bros o Zelda saranno i prossimi giochi mobile di Nintendo?

Nel 2019 la lineup mobile di Nintendo non è stata ricchissima quantitativamente parlando, con i soli lanci di Dr. Mario World e Mario Kart Tour, quest'ultimo diventato rapidamente uno dei giochi per smartphone più scaricati dell'anno. E per il 2020?

Sebbene non siano ancora stati annunciati piani precisi a riguardo, l'analista e insider Serkan Toto di Kantan Games non ha dubbi ed è convinto che Nintendo sia pronta a portare un grande franchise su smartphone e tablet nel 2020:

"Mi aspetto che uno dei franchise storici della compagnia possa fare il suo debutto su smartphone nel 2020. Penso ad un gioco di Zelda o Smash Bros, magari sviluppato in collaborazione con un partner diverso da DeNA."

Con gli ottimi guadagni generati da Mario Kart Tour (oltre 30 milioni di dollari solamente nel mese di ottobre 2019) appare chiaro come Nintendo voglia continuare a spingere sulle app mobile, non è invece escluso che la casa di Kyoto possa affidarsi ad altre compagnie per sviluppare questo tipo di prodotti. Secondo alcune voci, Nintendo avrebbe chiesto alle aziende partner come DeNA e LINE di ridurre la quantità di microtransazioni nei giochi destinati a smartphone e tablet, dichiarandosi non soddisfatta del modello utilizzato in Dr. Mario World, ritenuto troppo invasivo e poco profittevole.