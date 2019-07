Smash Court Tennis sta per tornare? Lo suggerisce un nuovo trademark di Bandai Namco

Come fatto notare dagli attenti utenti di ResetEra, Bandai Namco Entertainment ha recentemente registrato un nuovo trademark, denominato "Smash Tennis", che sembrerebbe fare da preambolo al ritorno di una storica serie sportiva del publisher nipponico.

Stiamo ovviamente parlando di Smash Court Tennis, franchise avviato nel lontano 1993 su Super Nintendo Entertainment System e arenatosi nel 2008, anno nel quale è stato pubblicato il deludente Smash Court Tennis 3.

Per quanto Bandai Namco non abbia rilasciato ad oggi alcuna dichiarazione ufficiale in merito, sembra probabile che la compagnia stia pensando ad una possibile rinascita del franchise tennistico. Un annuncio in merito potrebbe persino arrivare durante l'imminente nuova edizione della GamesCom, che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Tuttavia, si tratta solo di speculazioni al momento, staremo a vedere se il publisher ha effettivamente qualcosa di concreto in cantiere per gli amanti del genere, che al momento devono accontentarsi del poco entusiasmante Tennis World Tour.

Voi cosa ne pensate? Vedreste di buon occhio il ritorno della serie di Smash Court Tennis? Fateci sapere la vostra sfruttando lo spazio dedicato ai commenti.