Smash World Tour 2022, Nintendo svela ragioni dietro cancellazione torneo

Lo Smash World Tour è stato bloccato da Nintendo sia per la finale della stagione 2022, sia per l’intera season 2023. Dopo avere letto le parti chiave della open letter pubblicata dagli organizzatori, vediamo ciò che ha detto Nintendo in merito all’accaduto.

La società giapponese ha voluto rilasciare una dichiarazione piuttosto lunga e importante ai microfoni di IGN, dalla quale si evince in primis che “la decisione si è basata esclusivamente sulla valutazione delle proposte presentate dall'SWT e delle loro attività senza licenza”. Nel testo pubblicato dai responsabili dell’SWT, al contrario, c’è stata l’accusa nei confronti del partner Panda Global, il quale avrebbe sabotato lo Smash World Tour convincendo i potenziali organizzatori della sua imminente chiusura.

Nintendo ha tuttavia negato questa influenza da parte di Panda Global: “Questa decisione non è stata influenzata da parti esterne come Panda Global. Qualsiasi partner a cui concediamo una licenza deve soddisfare gli elevati standard che richiediamo quando si tratta di salute e sicurezza dei nostri fan. È anche importante che un partner aderisca alle linee guida del marchio e della proprietà intellettuale e si comporti secondo le migliori pratiche professionali e organizzative. Usiamo questo stesso approccio per valutare in modo indipendente tutti i partner. Se scopriamo che un partner sta facendo qualcosa di inappropriato, lavoreremo per correggerlo”.

Per chiudere, Nintendo ha riconfermato la sua apertura verso qualsiasi possibile partnership esterna alla Panda Cup, esprimendosi dalla parte della community e dei fan di Super Smash Bros.