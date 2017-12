League of Legends: i KT Rolster saranno i tedofori dei Giochi Invernali 2018

In un periodo dinel nostro paese riguardo il valore e l'identità degli esport, dall'estero giunge un'ulteriore notizia che conferma come diversi altri stati abbiano una visione piuttosto differente da quella del Bel Paese riguardo a queste discipline.

I KT Rolster, campioni in carica della Korea e-Sports Association (KeSPA) Cup, prenderanno parte alla staffetta della torcia olimpica la quale, il prossimo 9 Febbraio, terminerà il proprio viaggio a PyeongChang.

La consegna della torcia sarà il primo atto ufficiale delle Olimpiadi Invernali che nel 2018 avranno luogo nella regione coreana. L'obiettivo del viaggio della fiamma olimpica è quello di promuovere diversi eventi e contenuti culturali nel suo percorso e segnare l'inizio imminente dell'evento.

KT (Korean Telecom), che svolge il ruolo ufficiale di communication partner per i prossimi Giochi, ha l'autorità di "raccomandare" dei teodofori per l'evento e ha annunciato di aver scelto il toplaner del proprio team di League of Legends, Song "Smeb" Kyung-ho, come uno dei portatori principali della fiaccola. La società di telecomunicazioni ha anche fatto sapere che tutti gli altri giocatori prenderanno parte all'evento.

Per quanto riguarda gli altri teodofori si ha notizia dell'arciera Gi Bobae, del tiratore Jin Jongoh, del giocatore di baseball Chu Shinsoo, del barista Paul Bassett e dei commentatori sportivi Cha Bumgeun e Lee Youngpyo.