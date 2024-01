Smite 2, Closed Alpha in arrivo in primavera: un primo sguardo al gameplay nel nuovo video

Le divinità gratis in Unreal Engine 5 di Smite 2 combatteranno presto su PC e console assicurano gli studi Hi-Rez fissando per questa primavera la partenza della fase di Closed Alpha e mostrando in video i primi scampoli di gameplay.

Forti degli oltre quaranta milioni di utenti unici che si sono cimentati nelle sfide offerte dal MOBA originario nel corso degli ultimi dieci anni, gli sviluppatori statunitensi puntano a restituirci a schermo un'esperienza ancora più immersiva e divertente grazie agli strumenti creativi integrati nel motore grafico di Epic e a importanti modifiche come quella che interesserà l'inquadratura, con il passaggio alla visuale in terza persona.

L'adozione del nuovo engine di Epic, ad ogni modo, non consentirà agli studi Hi-Rez di garantire la compatibilità con gli oggetti acquistati e sbloccati nel primo Smite, che continuerà comunque ad essere supportato sulle piattaforme in cui è attualmente disponibile.

Il primo video gameplay propostoci dagli autori americani testimonia l'importante balzo grafico promesso da Smite 2 e ci permette di familiarizzare con il nuovo sistema di combattimento, con la telecamera dietro alle spalle dell'eroe che seguirà l'azione per renderne ancora più spettacolari gli effetti particellari delle abilità più avanzate. In attesa di conoscere la data di partenza della Closed Alpha di Smite 2, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione e vi ricordiamo che il MOBA di Hi-Rez sarà disponibile gratis più avanti nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.