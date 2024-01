Smite 2 non uscirà su Switch: forse sulla prossima console Nintendo, se sarà potente

Titan Forge Games ha annunciato Smite 2 in Unreal Engine 5, il gioco arriverà su PC, console PlayStation e Xbox ma non su Nintendo Switch, come confermato dal team di sviluppo.

Parlando ai microfoni di TechRadar, il produttore esecutivo di Smite 2 ribadisce come Switch non sia tra le piattaforme supportate dallo studio, a causa delle preoccupazioni riguardo l'effettiva potenza della console:

"Siamo preoccupati del fatto che Switch sia lontano dalle specifiche minime a cui stiamo puntando e non siamo sicuri che l'esperienza di Smite 2 possa essere ottimale su questa piattaforma." Tuttavia, il team non esclude che il gioco possa arrivare sulla prossima console Nintendo in futuro, ricordando che "Smite è arrivato su qualsiasi piattaforma dove potesse girare bene e lo stesso mi aspetto succeda per Smite 2. Purtroppo per Switch non siamo assolutamente sicuri che possa girare bene."

Smite 2 entrerà in Closed Alpha in primavera, al momento Titan Forge ha svelato alcune meccaniche di gioco e rivelato dettagli su gameplay, storia e comparto tecnico. Idealmente Smite 2 non sembra essere troppo lontano dal suo predecessore, non ci troviamo di fronte ad un titolo che vuole innovare il genere di riferimento che ma che mira comunque ad espandere l'esperienza originale.