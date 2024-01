Smite 2: Titan Forge sogna di reintrodurre tutte le divinità originarie, ma con calma

A margine del decimo campionato mondiale di Smite, il produttore esecutivo di Titan Forge Alex Cantatore ha confermato la partenza in primavera della Closed Alpha di Smite 2 e sottolineato l'intenzione degli sviluppatori di reintrodurre, col tempo, tutti i personaggi del MOBA originario.

"Pensando a lungo termine, ci piacerebbe davvero includere tutte le Divinità originarie in Smite 2, ma sono davvero tanti", esordisce nel suo discorso Cantatore prima di sottolineare un importante punto della strategia di sviluppo adottata da Titan Forge: "Uno dei motivi principali per cui le persone ci dicono che non vogliono iniziare a giocare un MOBA come Smite è quello legato alla presenza di un roster che comprende 130 personaggi, ciascuno con quattro abilità e una passiva, di conseguenza la gente ha paura di dover imparare 600 tecniche di combattimento prima di poter divertirsi".

Con questa consapevolezza, il produttore esecutivo di Titan Forge ritiene che sia "davvero importante iniziare con un numero inferiore di divinità (la Closed Alpha partirà con 25 personaggi selezionabili, ndr) per poi ampliare rapidamente il roster fino a portarlo a 50 divinità, che riteniamo essere un buon numero per dare modo ai giocatori di apprendere i segreti di ogni tecnica di combattimento senza essere sopraffatti dal gran numero di personaggi e abilità selezionabili".

In attesa di scoprire come si evolverà il pantheon digitale dell'atteso MOBA in arrivo nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo in compagnia di questo nostro speciale su Smite 2 e le divinità su Unreal Engine 5.