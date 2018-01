SMITE: annunciato il reskin per la mappa Conquest e l'arrivo di Cerberus tra le divinità

Spazio anche perdurante l'Hi-Rez Expo 2018: la software house, che ha già annunciato interessanti novità per Paladins: Champions of the Realm e Paladins Strike, ha presentato alcune delle new entry in arrivo sul suo MOBA disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

La prima novità consiste nell'arrivo di un reskin della mappa Conquest della Season 5. L'area di gioco, come spiega Hi-Rez, presenterà semplicemente un aspetto estetico nettamente differente dalla sua versione base, ma non verrà apportata alcuna modifica al gameplay e alle interazioni ambientali. I giocatori PC dovrebbero essere in grado di provare la nuova mappa a partire dal 17 gennaio tramite i server PTR.

In aggiunta, è stato annunciato l'arrivo della novantatreesima divinità del gioco: Cerberus, la creatura canide a tre testa protrettrice dell'Underworld, disponibile dal 9 gennaio su PC. Entrambi i nuovi arrivi sono stati presentati da Hi-Rez con trailer che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia, insieme ad una nuova serie di immagini.

SMITE è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Durante l'evento, Hi-Rez ha annunciato la modalità Battlegrounds per Paladins e presentato un nuovo gameplay trailer per Paladins Strike.