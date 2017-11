SMITE Italia Tournament: la finale in onda domenica 12 novembre alle 18:30!

Si terrà questo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 novembre) la finalissima del torneo diorganizzato dalla community italiana dell'Action MOBA di

La finalissima potrà essere seguita in diretta domenica 12 novembre dalle 18:30 sul canale Twitch di Everyeye.it: durante l'evento si scontreranno per i due team usciti indenni dalle semifinali, quest'ultima fase prevede gli scontri NeverTopDamage vs MasterTricks e iBandicoot vs Obscurity. I due gruppi che usciranno vincitori si scontreranno nella finale di domenica pomeriggio.

L'appuntamento con la finale è dunque fissato per il 12 novembre alle 18:30, in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le fasi precedenti potete visitare la pagina Facebook SMITE Italia, mentre il regolamento completo e il calendario delle competizioni sono disponibili su Enjore.