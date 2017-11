SMITE: la nuova avventura Shadows Over Hercopolis è ora disponibile su console

si è aggiornato nel corso della giornata di ieri alla versione 4.21 su PlayStation 4 e Xbox One con l'introduzione di una nuova avventura:

Le vicende seguiranno i fatti raccontati in Trials of King Hercules, una delle più amate dalla comunità. La struttura del gioco sarà rivisitata per l'occasione in stile RPG con dungeon ricchi di boss e loot da conquistare. Non è la prima volta che la formula viene rimaneggiata: altre avventure hanno proposto in passato addirittura delle corse in stile Mario Kart, una modalità arena o persino la classica cattura la bandiera.

Hi-Rez Studios, inoltre, ricompenserà il primo team che completerà la modalità difficile di Shadows Over Hercopolis su console con ben 6 mila gemme. Buona fortuna!

SMITE è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi ricordiamo che oggi 12 novembre alle 18:30 andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye la finale dello SMITE Italia Tournament. Non mancate.