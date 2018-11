SMITE e Paladins: in arrivo il cross-play su PC, Nintendo Switch e Xbox One

Gli sviluppatori degli studi Hi-Rez annunciano l'imminente pubblicazione di un aggiornamento per SMITE e Paladins che consentirà agli utenti delle versioni PC, Nintendo Switch e Xbox One di giocare sugli stessi server e nelle medesime lobby multiplayer in cross-play.

Il comunicato diffuso dalla software house statunitense ribadisce la volontà di pubblicare l'aggiornamento nel corso del prossimo bimestre, con tempistiche di sviluppo che non dovrebbero protrarsi oltre la fine del mese di gennaio 2019.

Gli aggiornamenti 2.01 di Paladins e 6.1 di SMITE introdurranno ufficialmente il supporto al cross-play e alla funzione di progressione condivisa dei livelli di esperienza raggiunti su tutte le piattaforme. Anche le classifiche online, a partire dalla data di aggiornamento dei due titoli free-to-play, saranno condivise tra i diversi sistemi al fine di garantire l'uniformità delle leaderboards e favorire le sfide tra gli appassionati delle diverse piattaforme.

Sempre dal comunicato ufficiale di Hi-Rez apprendiamo che l'intenzione della compagnia rimane quella di proporre un matchmaking casuale unificato, basato cioè sulla velocità di connessione ottimale tra i partecipanti alla partita piuttosto che sul sistema di provenienza. Chi vorrà, comunque, potrà impostare la ricerca delle lobby selezionando solo quelle con utenti che impiegano il medesimo "sistema di input".

La differenziazione, in questo caso, dovrebbe essere legata solo all'utilizzo dell'accoppiata mouse-tastiera o di un controller e non alla console, una scelta che sembra essere dettata dalla presenza del touchscreen su Switch e del supporto a mouse e tastiera recentemente introdotto da Microsoft su Xbox One e Xbox One X.

Già che ci siamo, ricordiamo agli appassionati di MOBA che l'adrenalinico SMITE è disponibile da oggi su Nintendo Switch, ma solo per coloro che hanno acquistato il Founders Pack: la versione free-to-play del titolo approderà invece su eShop nella seconda metà di gennaio, giusto in tempo per l'aggiornamento al cross-play con PC e Xbox One.