SMITE x Stranger Things: il Demogorgone sta per invadere il MOBA

Nel corso dell'evento Kickoff Live che ha fatto da sfondo al primo gameplay di Elden Ring e al reveal di Wonderlands dagli autori di Borderlands, gli studi Hi-Rez hanno confermato l'imminente arrivo dei personaggi e delle creature di Stranger Things nell'universo fantasy di SMITE.

Il MOBA free-to-play di Hi-Rez accoglierà presto i protagonisti dell'iconica serie TV di Stranger Things per dare vita a un evento speciale ricco di novità. Il crossover di SMITE x Stranger Things vedrà l'arrivo di un nuovo Battle Pass che fornirà l'accesso a diversi contenuti aggiuntivi per customizzare i propri guerrieri preferiti di SMITE.

Chi parteciperà all'evento speciale a tema Stranger Things potrà sbloccare la skin del Demogorgone per Bakasura, trasformare Scylla in Undici, dare ad Apollo l'aspetto di Hopper e rivedere l'aspetto di Sylvanus per fargli assumere le sembianze di Mindflayer, con stili che riflettono l'aspetto dei singoli personaggi della Stagione 3 di Stranger Things.

La novità più importante del crossover sarà però quella rappresentata dall'Arena Upside Down, una mappa dal layout simmetrico che verrà svelata nella sua interezza durante lo show digitale previsto da Hi-Rez per il 23 giugno. L'evento SMITE x Stranger Things sarà disponibile ufficialmente dal 13 luglio.