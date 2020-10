SMITE x TMNT: Tartarughe Ninja in arrivo col Battle Pass di novembre!

Dopo essersi premurati di lanciare SMITE su Epic Store, gli studi Hi-Rez annunciano una partnership con Nickelodeon per portare le Tartarughe Ninja nell'universo del loro MOBA free to play.

Il celebre battle arena in terza persona si prepara quindi ad accogliere il dinamico quartetto di supereroi rappresentato da Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello. L'evento crossover tra SMITE e la serie ideata nel 1984 dai disegnatori Eastman e Laird si concretizzerà a novembre con l'arrivo del Battle Pass di Teenage Mutant Ninja Turtles.

La progressione delle attività da svolgere nel Pass Battaglia di TMNT permetterà ai fan di SMITE di sbloccare diverse personalizzazioni e bonus per i propri eroi preferiti. Avanzando nel Battle Pass si avrà perciò modo di accedere alla skin di Leonardo (Osiris), Donatello (Sun Wukong), Raffaello (Loki) e Michelangelo (Mercury). Il video di presentazione dell'evento crossover, purtroppo, non fornisce indicazioni sulla possibile presenza di skin o bonus legati a personaggi come Splinter e Shredder.

Speriamo quindi di ricevere al più presto un chiarimento in tal senso da parte dei vertici di Hi-Rez: nel frattempo, date un'occhiata al trailer di annuncio di SMITE x TMNT e diteci che cosa ne pensate di questa collaborazione.