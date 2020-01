Smoker si aggiunge al roster di One Piece: Pirate Warriors 4, ecco il trailer

Si fa sempre più vicina l'uscita di One Piece: Pirate Warriors 4, il nuovo videogioco dedicato al celebre manga e anime creato da Eiichiro Oda, e Bandai Namco continua a stuzzicare i fan mostrando i personaggi che entreranno a far parte del roster, uno alla volta con un video dedicato.

L'ultima introduzione è quella del personaggio di Smoker (già comparso in One Piece Pirate Warriors 3), il cui character trailer è appena stato diffuso dal publisher giapponese, e potete trovarlo come di consueto in cima alla nostra news. Il video dura una quarantina di secondi e mostra diverse scene di gameplay e le principali mosse di Smoker, che sembra cavarsela benissimo in mezzo a tanti nemici. Smoker anche nel gioco viene rappresentato con la classica cicatrice sul volto e il giubbotto dei Marine d'ordinanza.

Se volete approfondire sul videogioco, potete dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima di One Piece Pirate Warriors 4. Sul nostro sito trovate tutte le ultime notizie a riguardo, così come l'ultimo spot di One Piece Pirate Warriors 4 diffuso proprio pochi giorni fa da Bandai Namco.