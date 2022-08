Snaccoon, un procione a caccia di snack: trailer per l'avventura urbana stealth

Dopo aver vestito i panni di un simpatico felino in Stray, è tempo di indossare il pelo di un dispettoso procione all'interno di Raccoon, nuovo titolo annunciato alla Gamescom 2022.

Durante l'evento digitale proposto dal Future Games Show, arriva infatti il reveal di una bizzarra produzione indipendente, i cui toni scanzonati paiono collocarsi sulla scia di Untitled Goose Game. Il nostro alter-ego sembra infatti vantare una natura alquanto dispettosa, alla quale si affianca una vera e propria passione per gli snack.

Alla guida del nostro fidato procione, dovremo dunque adottare un approccio di stampo stealth, con l'obiettivo di conquistare gustosi spuntini, anche a costo di sottrarli agli incauti esseri umani! L'avventura dipinta da Raccoon si dipana entro i confini di una metropoli baciata dal sole e tratteggiata da colori pastello e atmosfere radiose. In occasione della Gamescom 2022, il team di sviluppo ha presentato il primo gameplay trailer dedicato all'Indie: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Cosa ve pare di questa avventura a base di procioni?



Dallo show digitale del Future Games Show, lo ricordiamo, è arrivato inoltre un ricco video gameplay di The Last Case of Benedict Fox.