Snack World Esploratori di Dungeon Gold: il GDR roguelike si prepara a sbarcare su Switch

Le fucine digitali di Level-5 sfornano un nuovo video gameplay di Snack World Esploratori di Dungeon per confermare l'arrivo su Nintendo Switch della versione Gold di questo frizzante GDR roguelike apparso su 3DS e proposto successivamente su sistemi mobile.

Il trailer di lancio di Snack World Esploratori di Dungeon Gold fissa infatti per il 14 febbraio l'uscita del titolo su Nintendo Switch. I protagonisti di questa avventura ruolistica sono degli esploratori chiamati a recuperare dei tesori inestimabili nascosti all'interno di dungeon protetti da orde di nemici e dall'immancabile boss finale.

Ciascuno scenario esplorabile dagli utenti viene generato in maniera procedurale mediante un sagace sistema che si adatta alle abilità e alla crescita dei livelli di equipaggiamento del nostro alter-ego. Prima di partire alla volta di questi dungeon, i giocatori possono servirsi dei negozi e dei luoghi di ritrovo dell'Hub cittadino per prepararsi alla battaglia e fare squadra con gli altri avventurieri per abbattere i mostri che minacciano la pace della propria comunità.

A infondere originalità al progetto ci penserà poi un sistema di "compagni collezionabili", gli Snack, di cui servirsi nei dungeon per rovesciare le sorti di ogni scontro magico o all'arma bianca attraverso l'impiego delle loro abilità speciali. Nell'attesa di scoprire come se la cava Snack World su Switch, ricordiamo a tutti i fan di avventure a mondo aperto che è da poco disponibile su eShop la Demo gratuita di The Touryst.