Snack World The Dungeon Crawl Gold arriverà presto in Occidente?

Come riportato da Gematsu, Snack World The Dungeon Crawl Gold per Nintendo Switch è stato classificato in Australia, il lancio del gioco di Level-5 in Occidente potrebbe dunque essere particolarmente vicino....

Conosciuto in Giappone come The Snack World Trejarers Gold, il gioco è stato lanciato in Asia ad aprile 2018 riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica e debuttando al primo posto della classifica di Media Create. La localizzazione occidentale sembra essere in fase di lavorazione da molto tempo ormai, si aspetta solamente l'annuncio ufficiale per il lancio in Europa, Australia, Nord America e Canada di Snack World The Dungeon Crawl Gold per Nintendo Switch.

Il franchise è ancora molto popolare in Giappone ma non ha ancora fatto il suo debutto in occidente, il 2019 potrebbe essere l'anno giusto per l'arrivo di The Snack World nel nostro continente, probabilmente insieme alla serie anime ed al merchandising collegato, in perfetto stile Yokai Watch, per restare in casa Level-5.