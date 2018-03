Snake Pass festeggia il suo primo anniversario con una nuova modalità e uno sconto del 50%

Quest'oggispegne la sua prima candelina: per festeggiare l'occasione,ha pubblicato l'aggiornamento 1.4 che introduce la nuova modalitàe il. L'update è disponibile per il download su Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

La modalità Arcade di Snake Pass si presenta come una sorta di Score Attack in cui potremo rigiocare tutti i 15 livelli cercando di mangiare più frutta che possiamo nel minor tempo possibile, allo scopo di totalizzare punteggi sempre più alti e scalare le classifiche mondiali. Come se non bastasse, la software house ha annunciato che fino al 10 aprile i giocatori potranno acquistare l'edizione Switch, Xbox One e Steam al prezzo speciale di 9.99 euro, approfittando di uno sconto del 50%. Il supporto a Xbox One X, invece, ci offrirà la possibilità di scegliere fra due modalità grafiche: 4K a 30 fps oppure 1080p a 60 fps. Per concludere, Sumo Digital ha pubblicato un'infografica che raccoglie alcune interessanti statistiche: ad esempio, sapevate che nel suo primo anno di vita Noodle ha quasi coperto l'intera distanza che separa la Terra dalla Luna, andando incontro al suo crudele destino più di 6 milioni di volte? Trovate questa e altre curiosità nell'immagine a fine pagina.