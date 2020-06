Snake Pass gratis su PC per un periodo di tempo limitato, link al download

Continuano ad arrivare con una certa costanza nuove promozioni grazie alle quali si possono riscattare giochi gratis su PC. Questa volta tocca a Snake Pass, il colorato platform tridimensionale la cui versione Steam potrà essere aggiunta alla vostra libreria per un periodo di tempo limitato.

Se siete interessati al gioco, allora dovete correre a riscattarlo sulla pagina ufficiale della promozione su Humble Bundle, il celebre store online sul quale è possibile acquistare pacchetti di giochi. Tutto ciò che dovete fare per ricevere il titolo è accedere al sito (o registrarvi, se non avete un account) e cliccare sull'enorme tasto verde con su scritto "Get the game". Nel giro di pochi istanti dovreste ricevere una mail con tutte le istruzioni su come visualizzare la chiave da riscattare su Steam.

Ecco di seguito i requisiti minimi per giocare il titolo su PC:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 8/10

Processore: Intel Core i5-750 2,68Ghz / AMD II x4 945 3,0Ghz o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 560 2GB/AMD Radeon 6870 HD 2GB o equivalente (le schede video integrate non sono supportate)

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

