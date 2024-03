Quanti Snake ci sono nella serie di Metal Gear Solid? L'elenco completo

Quando si parla di Metal Gear Solid viene automatico pensare anche al suo protagonista, Snake, uno dei personaggi più iconici della storia videoludica. Sarebbe però più corretto parlare al plurale poiché questo nome in codice è stato usato da più figure all'interno dell'iconica serie creata da Hideo Kojima.

Quanti Snake ci sono in Metal Gear Solid? Di seguito ecco l'elenco completo di tutti i personaggi canonici del franchise:

Naked Snake - Visto per la prima volta in Metal Gear Solid 3 Snake Eater (e di conseguenza presente nel remake intitolato Metal Gear Solid Delta Snake Eater), in ordine cronologia Naked Snake è il primo ad essere chiamato in questo modo. In seguito diventa noto come Big Boss ed è una delle figure più importanti dell'intera serie.

- Visto per la prima volta in (e di conseguenza presente nel remake intitolato Metal Gear Solid Delta Snake Eater), in ordine cronologia Naked Snake è il primo ad essere chiamato in questo modo. In seguito diventa noto come Big Boss ed è una delle figure più importanti dell'intera serie. Punished "Venom" Snake - Il "fantasma" di Big Boss, protagonista di Metal Gear Solid V The Phantom Pain . In precedenza era un medico al servizio dei Militaires Sans Frontieres di Big Boss, assumendo poi le sembianze del suo leader e divenendo il capo dei Diamond Dogs .

- Il "fantasma" di Big Boss, protagonista di . In precedenza era un medico al servizio dei di Big Boss, assumendo poi le sembianze del suo leader e divenendo il capo dei . Solid Snake - Il personaggio più conosciuto ed amato dai fan, protagonista principale dei primi due Metal Gear così come dell'iconico Metal Gear Solid originale. In Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots , a causa del suo invecchiamento precoce, assume il nome di Old Snake .

- Il personaggio più conosciuto ed amato dai fan, protagonista principale dei primi due così come dell'iconico Metal Gear Solid originale. In , a causa del suo invecchiamento precoce, assume il nome di . Liquid Snake - Fratello di Solid e come lui frutto del progetto Les Enfants Terribles , Liquid Snake è stato a capo di Foxhound durante l'incidente di Shadow Moses , nonché l'antagonista principale di Metal Gear Solid.

- Fratello di Solid e come lui frutto del progetto , Liquid Snake è stato a capo di Foxhound durante l'incidente di , nonché l'antagonista principale di Metal Gear Solid. Solidus Snake - Altro fratello di Solid e Liquid nonché ex presidente degli Stati Uniti con il suo vero nome George Sears, Solidus Snake è stato il nemico principale di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty.

Per un breve periodo anche Raiden, protagonista di Metal Gear Solid 2, ha usato Snake come nome in codice durante la sua infiltrazione all'interno di Big Shell, per poi cambiarlo in quello attuale a inizio missione.

Per concludere, qual è il miglior Metal Gear Solid? La risposta nell'apposita classifica dal peggiore al migliore.