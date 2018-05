SNES Mini in offerta a meno di 70 euro su Amazon.it

Per questo weekend Amazon.it propone il Super Nintendo Classic Mini a prezzo scontato: la micro console Nintendo può essere acquistata al prezzo di 67.69 euro anzichè 79.99 euro, con un risparmio pari al 15% sul costo di listino.

SNES Classic Mini è la riedizione dello storico Super Nintendo, questa versione include due controller e 21 giochi preinstallati, tra cui Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Contra III The Alien Wars, Super Castlevania IV, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man X, Super Punch Out, Star Fox, l'inedito Star Fox 2 (mai pubblicato sul Super Nintendo originale), Final Fantasy VI e Super Street Fighter II, solamente per citarne alcuni.

Potete acquistare SNES Mini su Amazon.it a 67.69 euro solamente per un periodo limitato, in ogni caso fino a esaurimento scorte.