Sniper Elite 3 Ultimate Edition ha una data di lancio su Nintendo Switch

Pubblicando un nuovo trailer del gioco a cui potete dare un'occhiata in apertura di articolo, i ragazzi di Rebellion Developments hanno finalmente svelato la data di lancio di Sniper Elite 3 su Nintendo Switch.

Come possiamo evincere dal trailer, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono prenotare l’edizione fisica presso i retailer selezionati. I pre-order digitali saranno disponibili dal 17 settembre.

Il titolo includerà naturalmente tutti i contenuti post-lancio di Sniper Elite 3, tra cui troviamo quattro livelli extra per la campagna principale: sventa un piano per assassinare Churchill ed elimina il Führer in emozionanti missioni, sfida la storia!

La versione Switch del gioco porta in dote alcune funzionalità esclusive per la console ibrida, come ad esempio il multiplayer wireless locale, ed il supporto al motion control e al Pro Controller.

Sniper Elite 3 è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360. Dopo l'arrivo risalente allo scorso maggio di Sniper Elite V2 Remastered, i team di Rebellion Developments sono attualmente al lavoro per espandere il futuro del franchise sparatutto con gli arrivi di Sniper Elite 5 e Sniper Elite VR.