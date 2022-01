Sniper Elite 5: il Cinematic Trailer conferma l'uscita nel 2022 anche su Xbox Game Pass

I ragazzi di Rebellion confezionano un nuovo trailer in cinematica di Sniper Elite 5 e colgono l'occasione per ricordare agli appassionati di sparatutto simulativi che il prossimo capitolo della loro serie "cecchinesca" sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.

Il Cinematic Trailer pubblicato dalla software house di Oxford ci consente di reindossare i panni dell'eroe di guerra Karl Fairburne per farci assistere a una delle tante missioni a cui parteciperà in Gran Bretagna, Francia e nel resto d'Europa per fronteggiare la minaccia nazista.

Sul fronte dell'esperienza di gioco, Rebellion promette di calare i patiti del genere in uno scenario immersivo e realistico, merito dell'adozione delle ultime tecnologie di fotogrammetria per la ricostruzione delle ambientazioni e dell'evoluzione delle animazioni del personaggio, specie per quanto riguarda l'utilizzo di zipline e azioni come l'arrampicata e lo scivolamento.

Chi si impegnerà per scardinare i piani nazisti dell'Operazione Kraken avrà anche l'opportunità di partecipare a missioni cooperative maggiormente stratificate, con la possibilità di condividere munizioni e oggetti, impartire ordini e curare gli alleati che ci seguiranno in battaglia dall'inizio della partita o dopo essere "richiamati in servizio" a metà missione. Non mancheranno poi le sfide PvP sganciate dalla campagna principale e il ritorno delle care, vecchie Killcam in slow motion, qui riproposte in una versione ancora più brutale.

L'uscita di Sniper Elite 5 è prevista nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.