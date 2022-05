Sniper Elite 5: come trovare il silenziatore per tutti i fucili di precisione

Nel nuovo Sniper Elite 5 è davvero importante agire d'astuzia ed evitare di attirare l'attenzione dei soldati nazisti, soprattutto quando si gioca ai livelli di difficoltà più alti. Uno dei modi migliori per eliminare i nemici silenziosamente è quello di montare un silenziatore sul fucile di precisione: scopriamo insieme come fare.

Purtroppo all'inizio della nuova avventura con protagonista Karl Fairburne non è possibile in alcun modo utilizzare un fucile di precisione dotato di silenziatore e l'unica arma silenziata nell'arsenale del nostro tiratore scelto è la pistola, il cui raggio d'azione è estremamente ridotto. Sappiate però che è possibile entrare in possesso del kit contenente i silenziatori per ogni singolo fucile da cecchino già nel corso della seconda missione. Come avrete notato già prima di avviare la campagna, poco prima di infiltrarsi in un'area occupata dai soldati tedeschi è possibile personalizzare ogni singola bocca da fuoco che fa parte dell'inventario del protagonista. Inizialmente, però, molti degli accessori sono sbloccati e l'unico modo per poterli montare è quello di interagire con i tavoli da lavoro che si nascondono nelle varie missioni. Ciascuno di questi tavoli permette di sbloccare un intero set di oggetti e quello che si trova nella Missione 2 contiene il set per rendere i fucili di precisione più silenziosi.

Trovare questo segreto è molto semplice e, innanzitutto, occorre avviare la missione intitolata "Residenza occupata". Dopo aver affrontato la prima parte dell'attività, ambientata nelle verdi campagne francesi, vi ritroverete di fronte ad un'enorme villa occupata dai nazisti. Anziché accedere dalla porta principale, scendete nel grosso fossato che percorre l'intera cironferenza della struttura ed entrate nella porta che conduce all'armeria, nei sotterranei. Dopo aver eliminato le due guardie che sorvegliano le tantissime armi che si possono trovare nella stanza, interagite con il tavolo da lavoro al centro dell'armeria per aggiungere tutti i silenziatori per fucili da cecchino alla vostra collezione. Sappiate che potete installarli immediatamente dal tavolo da lavoro, dal momento che questa postazione consente di cambiare le armi e i relativi accessori.

Sappiate che i silenziatori per le armi di precisione non azzerano del tutto il rumore prodotto dal fuoco ma, come potete vedere dall'impatto del loro montaggio sul fucile, si limitano a ridurlo drasticamente. Questo significa che sarà sempre saggio restare a distanza di sicurezza dal bersaglio, così da impedire a chi è nei paraggi di comprendere la direzione di provenienza dello sparo.

Avete già letto la nostra recensione di Sniper Elite 5?