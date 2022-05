Sniper Elite 5: confronto tecnico tra PC, PS5 e Xbox Series X/S, chi vince?

Con Sniper Elite 5 che ha compiuto il suo debutto sul mercato lo scorso 26 maggio, non poteva mancare il consueto confronto tecnico tra le varie versioni disponibili. ElAnalistaDeBits analizza quindi le prestazioni del gioco firmato Rebellion su ogni piattaforma next-gen, da PlayStation 5 a Xbox Series X senza dimenticare PC e Xbox Series S.

Per quanto riguarda l'edizione PS5, l'opera raggiunge 2160p e 60fps, con risoluzione dinamica che può arrivare a una media di 2016p; prestazioni simili per Series X, anch'essa a 2160p e 60fps, ma con una risoluzione dinamica dalla media sensibilmente più alta, pari a 2088p, con una lievissima conta dei pixel superiore in ambito console. Su PC, invece, si raggiungono i 4K stabili, mentre Series S raggiunge 1080p e 60fps, e una risoluzione dinamica media di 972p. In linea di massima, inoltre, il framerate è stabile su ogni piattaforma, tolta qualche leggera oscillazione sulla console solo digitale di Microsoft.

Passando ai tempi di caricamento, c'è un sostanzialmente pareggio su console, dato che tutti i sistemi si aggirano sui 7 secondi. Su PC invece si scende sotto i 6 secondi, sebbene tale risultato si raggiunga probabilmente con un SSD potente. Nessun dettaglio invece sulle prestazioni in ambito old-gen, dato che l'analisi non prende in considerazione i vari modelli di PlayStation 4 e Xbox One.

Dettagli tecnici a parte, la nostra recensione di Sniper Elite 5 vi illustra tutte le qualità ed i limiti del gioco a 360 gradi. Il gioco sta già ottenendo i primi successi, con Sniper Elite 5 che ha debuttato al primo posto in UK, con il 92% delle copie fisiche vendute su PlayStation.