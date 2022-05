Sniper Elite 5 debutta al primo posto in UK, grande successo su PS4 e PS5

Sniper Elite 5 di Rebellion debutta al primo posto in Gran Bretagna, con numeri apparentemente non troppo elevati e vendite in calo del 64% rispetto a Sniper Elite 4, uscito nel febbraio 2017 e che ha debuttato al secondo posto in UK.

Ovviamente rispetto al 2017 il mercato digitale è cresciuto enormemente e dunque anche se i numeri retail non sono altissimi, il gioco potrebbe aver performato meglio in digitale. Sniper Elite 5 ha venduto il 92% delle copie fisiche su console PlayStation e il restante 8% su Xbox, percentuale piuttosto bassa ma non bisogna dimenticare che il gioco è incluso sin dal lancio su Xbox Game Pass.

Sniper Elite 5 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Gran Turismo 7 FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokemon Arceus Minecraft Nintendo Switch Edition Animal Crossing New Horizons

Horizon Forbidden West scende al secondo posto mentre Gran Turismo 7 guadagna posizioni e torna al quinto posto, Nintendo Switch Sports scende invece al terzo posto con un calo minimo nelle vendite, pari all'1% su base settimanale. Fuori dalla Top 10, The House of the Dead Remake debutta alla posizione numero 14 mentre Kao the Kangaroo occupa la posizione 26, infine My Little Pony A Maretime Bay Adventure debutta al trentunesimo posto.