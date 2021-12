Sniper Elite 5 esce nel 2022 su PC, PlayStation e Xbox: trailer e dettagli sul gioco

Sapevamo da tempo come Rebellion Developements fosse al lavoro su un sequel di Sniper Elite 4, tuttavia la casa di sviluppo non aveva ancora presentato il progetto con un annuncio vero e proprio.

Il reveal ufficiale di Sniper Elite 5 è arrivato quest'oggi, durante uno stream di ID@Xbox (evento che sblocca oltre 35 demo su Xbox), e sono finalmente state condivise le prime informazioni sul nuovo shooter incentrato sul cecchinaggio. Rebellion ha innanzitutto precisato che Sniper Elite 5 uscirà nel corso del 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.

Il trailer che trovate in apertura anticipa alcuni dei contenuti di una missione della campagna, in cui viene introdotto l'equipaggio degli US Rangers, qui inviati in Bretagna, Francia, per indebolire alcune mura fortificate in una missione datata 1944. Tuttavia, in seguito alla scoperta di un progetto nazista soprannominato Operazione Kraken, il nostro eroe, Karl Fairburne, si muove per eliminare gli ufficiali nazisti e prevenire l'operazione.

Rebellion si sta orientando verso luoghi del mondo reale con Sniper Elite 5, e promette "un ambiente vivo e immersivo" arricchito dalla fotogrammetria. Ci saranno diversi modi per attraversare agilmente questi ambienti grazie alle zipline, lo scivolamento e l'arrampicata migliorata.

Anche la co-op è stata ampliata: oltre a dare la caccia ai nazisti con un vostro amico, potrete ora "condividere munizioni e oggetti, dare ordini e curarvi a vicenda". Sarà inoltre possibile richiamare un alleato a metà missione. Il multiplayer include anche un sistema PvP che consente di invadere la campagna di un altro giocatore per cercare di sconfiggerlo come cecchino dell'Asse.

Immancabili, torneranno le killcam drammatiche in slow motion e saranno più brutali che mai: "Le ossa deviano i proiettili in modo imprevedibile, aprendo un nuovo percorso attraverso i corpi dei nemici. Mitragliette e pistole possono altresì attivare le kill cam con colpi multipli visualizzati al rallentatore".