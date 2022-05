Sniper Elite 5: i 'ferri del mestiere' nel video su Campagna, online e fucili da cecchino

Nel nuovo video di Sniper Elite 5 confezionato da Rebellion, l'eroe di guerra Karl Fairburne torna in azione per mostrarci "i ferri del mestiere" con scene di gameplay che descrivono la ricca offerta contenutistica singleplayer e multiplayer.

Il perno attorno al quale graviteranno gran parte delle innovazioni e delle attività da svolgere nello sparatutto "cecchinesco" di Rebellion sarà rappresentato dalla Campagna principale; gli emuli di Fairburne dovranno infiltrarsi tra le linee nemiche e fronteggiare la minaccia nazista compiendo tutta una serie di operazioni in compagnia del suo fidato fucile di precisione e di altri strumenti omicidiari reperiti sul posto.

Lo scenario di gioco promessoci dagli sviluppatori inglesi sarà quantomai immersivo e realistico, con tante opzioni tra cui scegliere per customizzare le armi in dotazione e decidere l'approccio da adottare nell'esplorazione free roaming della mappa, con zipline, arrampicate e un uso sapiente delle coperture.

Di particolare interesse sono poi le parentesi che il team di Rebellion apre nel video per mostrare le nuove Killcam in slow motion e invitare gli appassionati ad accedere al multiplayer cross-platform per mettere a frutto l'esperienza maturata nella campagna a giocatore singolo.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Sniper Elite 5 sarà disponibile dal sempre più prossimo 26 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e console. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su contenuti e gameplay di Sniper Elite 5.