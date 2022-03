Sniper Elite 5, lucidate i fucili: annunciata la data d'uscita su PC, PlayStation e Xbox

Gli appassionati di Sniper Elite possono esultare: attraverso un nuovo trailer, Rebellion ha confermato la data d'uscita di Sniper Elite 5. Il nuovo capitolo della serie sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a partire dal prossimo 26 maggio 2022. Confermato inoltre l'arrivo su Xbox Game Pass sin dal day one.

Già in precedenza gli autori avevano rivelato l'uscita di Sniper Elite 5 per il 2022, mancava solo una precisa finestra di lancio ora comunicata. Da fine maggio, dunque, i fan potranno vestire nuovamente i panni del tiratore scelto Karl Fairburne, che questa volta dovrà porre fine all'Operazione Kraken studiata dai nazisti per vincere la Seconda Guerra Mondiale. Tra le varie ambientazioni confermate troviamo la Francia e la Gran Bretagna, per un'avventura che si svolgerà in varie parti dell'Europa.

Rebellion annuncia anche i bonus pre-order di Sniper Elite 5, che offriranno la missione aggiuntiva Wolf Mountain, con lo scopo di eliminare Adolf Hitler nascosto nel suo rifugio tra le montagne, oltre alla pistola bonus P.1938 silenziata. Questi contenuti sono inclusi anche nella Deluxe Edition del gioco, con tanto di Season Pass comprensivo di 2 missioni aggiuntive, 2 pacchetti personaggio, 2 skin armi e 6 pacchetti armi.

Appuntamento dunque fissato per il 26 maggio: nel frattempo lucidate i vostri fucili da cecchino.