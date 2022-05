Sniper Elite 5: tra nazisti, cecchini e raggi X, si torna a sparare

Con Sniper Elite 5, la serie sparatutto di Rebellion prosegue con un quinto episodio ufficiale che propone un gameplay non particolarmente innovativo ma in linea con gli standard della serie.

La nuova missione affidata all'agente Karl Fairburne, d'altronde, offre a tutti i suoi emuli l'opportunità di infiltrarsi ancora una volta tra le linee nemiche per sabotare i piani nazisti. Il canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori inglesi rimane perciò nel solco tracciato dai precedenti episodi della serie, come pure le meccaniche di gameplay dall'approccio stealth. Non potevano mancare nemmeno le brutali animazioni X-Ray, l'aspetto più caratteristico della serie che fornisce un resoconto visivo dei danni arrecati da ogni colpo sparato con il fucile di precisione e con gli altri equipaggiamenti del protagonista.

Al netto delle sbavature riscontrate nel comparto grafico e nell'intelligenza artificiale dei nemici, l'ultima fatica digitale di Rebellion risulta essere davvero molto divertente, merito di una campagna principale piuttosto longeva e, soprattutto, delle innovazioni apportate dagli autori di Oxford con modalità come le Invasioni, la cooperativa e il pieno supporto al cross-play per ogni attività multiplayer competitiva.

Per ogni approfondimento ulteriore sull'esperienza ludica, contenutistica e prettamente grafica offerta dal nuovo sparatutto di Rebellion, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Sniper Elite 5, con tutte le considerazioni e le analisi di Giovanni Panzano sul titolo in arrivo il 26 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass.