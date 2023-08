Sniper Elite 5, Rebellion comunica grandi novità: è in arrivo la Complete Edition

Maggio ha fatto rima anche con Rebellion: Sniper Elite 5 ha debuttato al primo posto in UK con un grande successo su PS4 e PS5. Il gioco ha riscosso molto seguito da parte del pubblico e della critica specializzata, tanto da aver portato la stessa software house dietro la creazione del gioco sotto la luce della ribalta del mercato videoludico.

Andare a caccia di nazisti non è mai stato così divertente, come raccontatovi nel corso della nostra recensione di Sniper Elite 5 e ora, dopo diverso tempo dal suo approdo, è arrivato il momento di scoprire quelle che sono le ormai prossime novità per il titolo: Sniper Elite 5 sta per essere aggiornato con tanti contenuti e con l'arrivo della Complete Edition. Tutto questo è previsto per i prossimi giorni, i quali saranno fondamentali per l'ampliamento per l'avventura dei ragazzi di Rebellion.

Come comunicato dallo stesso team in via ufficiale con un video su YouTube, la nuova patch di Sniper Elite 5 è prevista per la prossima settimana. La Complete Edition è in uscita il 24 agosto 2023 e contiene al suo interno il gioco base, il Season pass One e il Season Pass Two. Quale ottima occasione per recuperare l'intera esperienza di gioco, se non con l'uscita di una patch ormai alle porte e con una versione che contiene al suo interno tutti i contenuti aggiuntivi e l'avventura base di Sniper Elite 5?