Sniper Elite 5 rimosso dall'Epic Games Store: cosa è successo?

Sniper Elite 5 ha compiuto il suo esordio lo scorso 26 maggio 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, oltre ovviamente su PC. Su quest'ultima piattaforma, però, è sorto un piccolo giallo: il gioco è stato regolarmente pubblicato su Steam e su Windows Store, ma non sull'Epic Games Store.

Anzi, Sniper Elite 5 è stato all'ultimo rimosso dall'EGS, come rivelato da Rebellion stessa che non ha fornita una spiegazione dettagliata sulle ragioni dietro tale mossa. "A causa di circostanze oltre il nostro controllo, Sniper Elite 5 non è stato pubblicato sull'Epic Games Store al lancio, ma arriverà sulla piattaforma in futuro", affermano gli sviluppatori scusandosi per l'inconveniente.

Gli autori aggiungono che chiunque aveva prenotato il gioco sull'EGS può procedere con il rimborso, ma da alcuni commenti emersi su Twitter sembra che diverse persone abbiano ricevuto indietro la quota versata per il pre-order senza tuttavia averne fatto richiesta. Sniper Elite 5 viene ora citato sulla piattaforma di Epic come titolo di prossima uscita, senza alcun dettaglio su una possibile nuova data.

Se siete dunque interessati al gioco, il solo modo per accedervi su PC e acquistandolo su Steam o Windows Store, in attesa di ulteriori novità da parte di Rebellion. Se volete approfondire le vostre conoscenze, non perdetevi la nostra recensione di Sniper Elite 5. Inoltre, un video gameplay di Sniper Elite 5 vi mostrerà anche come funziona il lato stealth e l'approccio non letale del gioco.