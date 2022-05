Sniper Elite 5 al massimo della forma su PS5 e Xbox Series X: ecco risoluzione e framerate

Con Sniper Elite 5 ormai sempre più vicino alla sua uscita fissata per il 26 maggio 2022, nel corso di un'intervista con il portale Half Glass Gaming, Rebellion ha rivelato tutti i dettagli relativi a risoluzione e framerate che verranno raggiunti sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X/S.

Le versioni per le console next-gen di Sony e Microsoft offriranno risoluzione 4K e 60fps, mentre Xbox Series S toccherà i 1440p pur mantenendo intatti i 60 fotogrammi per secondo. Per quanto riguarda invece PlayStation 4 e Xbox One si arriverà a 30fps, mentre non sono stati rivelati dettagli in merito alla risoluzione sulle piattaforme di vecchia generazione, sebbene sia lecito attendersi un massimo di 1440p qualora si giochi su PS4 Pro o Xbox One X.

A margine, inoltre gli sviluppatori hanno rivelato nuovi dettagli sullo sviluppo di Sniper Elite 5 e le insidie maggiori riscontrate durante la lavorazione del progetto. Oltre a fare un ampio uso della fotogrammetria per creare asset di gioco ancora più realistici e dettagliati, descritto come "uno dei più grandi passi avanti che abbiamo fatto", Rebellion spiega che "probabilmente la più grande sfida è stata realizzare l gioco su console sia di vecchia che di nuova generazione, oltre che su PC. C'è una differenza di potenza significativa su PS5 e Xbox Series X quando si confrontano con le PS4 e Xbox One base lanciate nel 2013".

Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Sniper Elite 5. Inoltre, un video sulla campagna di Sniper Elite 5 vi darà un assaggio ancora più concreto di ciò che l'opera offrirà ai giocatori a partire dal 26 maggio.