Sniper Elite V2 Remastered: un assaggio della grafica migliorata nel trailer di lancio

Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, celebra l'attesissima pubblicazione di Sniper Elite V2 Remastered con un nuovo e sbalorditivo trailer di lancio.

Il trailer si focalizza sull'avvincente gameplay, sulla grafica migliorata e sulle nuove funzionalità, ed evidenzia i miglioramenti che i vecchi e i nuovi fan potranno ammirare da domani, quando Sniper Elite V2 Remastered sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Sniper Elite V2 Remastered porta i giocatori a Berlino, nel 1945, nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. Nei panni del cecchino Karl Fairburne dovrai utilizzare le tue abilità, la tua pazienza e astuzia per prevenire l'impensabile. La tua missione è di intrufolarti dietro le linee nemiche e impedire che la tecnologia dei razzi nazisti V2, cada nelle mani dell'Armata Rossa. La mira mortale e un approccio furtivo sono vitali, perché ti ritroverai intrappolato tra due eserciti in una corsa contro il tempo.

Sniper Elite V2 Remastered amplifica l'iconico sniping originale e la balistica avanzata con una serie di miglioramenti e ulteriori extra. Oltre all'imponente supporto 4K e HDR, sulle piattaforme disponibili, il gioco offre straordinarie immagini rimasterizzate, asset revisionati, rendering modernizzato e molto altro.

Il titolo presenta anche una nuova modalità foto che ti consente di mettere in pausa e spostare l'azione, fotogramma per fotogramma. Puoi anche giocare le modalità campagna e multiplayer nei panni di uno dei 7 nuovi personaggi della serie Zombie Army di Rebellion. Il multiplayer è ampliato per un massimo di 16 giocatori online in tutte le modalità. Inoltre, Sniper Elite V2 Remastered include tutti i DLC pubblicati finora, tra cui l’iconica missione “Assassinate the Führer”.

Sniper Elite V2 Remastered sarà disponibile da domani 14 maggio sulle piattaforme digitali di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, tra cui Steam e GOG. L’edizione fisica sarà disponibile il 17 maggio su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel frattempo, tra le nostre pagine trovate la recensione di Sniper Elite V2 Remastered.