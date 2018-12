Sniper Elite V2 Remastered svelato dalla Rating Board australiana

La Rating Board australiana ha svelato l'esistenza di Sniper Elite V2 Remastered, riedizione non ancora annunciata dell'omonimo titolo sviluppato da Rebellion e pubblicato da 505 Games nel 2012 su PC, PS3 e Xbox 360, l'anno successivo su Wii U.

La pagina del gioco presente nel database dell'Australian Rating Board non riporta purtroppo altri dettagli in merito e anche le piattaforme supportate non sono note, potrebbe trattarsi di una remaster per PS4, Xbox One e Switch oppure coinvolgere solamente la console Nintendo, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte degli sviluppatori e del publisher.

Questa la sinossi di Sniper Elite V2: "Nei giorni bui della fine della Seconda Guerra Mondiale in mezzo alle rovine di Berlino, una pallottola può cambiare la storia … Sniper Elite V2, l'atteso sequel dell' acclamatissimo Sniper Elite, offre ai giocatori la più fedele esperienza di cecchinaggio disponibile, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Siete un cecchino d' élite statunitense chiamato Karl Fairburne. Paracadutati a Berlino, tra le rovine dell' ultimo baluardo tedesco, la vostra missione consiste nell' impedire che la tecnologia nazista per la creazione di razzi V2 possa cadere nelle mani dell'Armata Rossa che sta assediando la città. Dovete aiutare gli scienziati chiave intenti a disertare in favore degli Stati Uniti ed eliminare coloro che aiuterebbero i russi."