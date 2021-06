Sniper Elite VR: la viscerale killcam a raggi X mostrata nel trailer dell'E3 2021

Come abbiamo appreso soltanto pochi giorni fa, Sniper Elite VR si appresta a sbarcare l'8 luglio su visori PC e su PlayStation VR. Rebellion Developments è tornata ora a mostrare il gioco di cecchinaggio in azione con un nuovo trailer mostrato durante l'Upload VR Showcase facente parte del ricco programma dell'E3 2021.

Gli sviluppatori avevano promesso a breve un filmato che mostrasse la killcam a raggi X che tanto iconica è divenuta all'interno della serie di Sniper Elite, e così è stato. Visionando il nuovo trailer che vi abbiamo riportato in apertura, potete dare uno sguardo alla feature insieme ad altre scene catturate in-game.

Le forze fasciste occupano la patria. Usando circospezione, armi autentiche e abilità da cecchino d'élite, combatti per la Resistenza italiana in questo straordinario sparatutto in prima persona. Tra le caratteristiche del gioco troviamo:

Sparatutto mozzafiato - afferra il fucile, guarda nel mirino e prendi la mira mentre la balistica e le interazioni con le armi aggiungono una dimensione completamente nuova a questa intensa simulazione di sparatorie

- afferra il fucile, guarda nel mirino e prendi la mira mentre la balistica e le interazioni con le armi aggiungono una dimensione completamente nuova a questa intensa simulazione di sparatorie Campagna esclusiva - partecipa a una nuova esplosiva campagna autonoma, con 18 missioni giocabili e ore di azione di gioco avvincente

- partecipa a una nuova esplosiva campagna autonoma, con 18 missioni giocabili e ore di azione di gioco avvincente Libertà di movimento - usa la furtività e l'astuzia per distrarre e superare truppe nemiche e veicoli, in una serie di livelli pieni di opportunità tattiche

- usa la furtività e l'astuzia per distrarre e superare truppe nemiche e veicoli, in una serie di livelli pieni di opportunità tattiche Armi autentiche della seconda guerra mondiale - ottieni fucili, mitra, pistole, doppiette, granate ed esplosivi, e scopri la potenza di fuoco delle armi della Seconda Guerra Mondiale, storicamente precise

- ottieni fucili, mitra, pistole, doppiette, granate ed esplosivi, e scopri la potenza di fuoco delle armi della Seconda Guerra Mondiale, storicamente precise Visuale uccisione a raggi X viscerale - osserva l'effetto devastante del tuo proiettile con il ritorno della visuale uccisione firmata Sniper Elite, ricostruita per la realtà virtuale.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Sniper Elite VR sarà disponibile dall'8 luglio su Oculus Quest, HTC Vive e PlayStation VR.