Sniper Elite VR: il nuovo trailer svela la data di lancio su PC e PS VR

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Rebellion Developments ha finalmente svelato la data di lancio di Sniper Elite VR, l'esperienza di cecchinaggio in Realtà Virtuale che si appresta ad arrivare su PC e PlayStation VR.

Sniper Elite VR sarà disponibile su entrambe le piattaforme a partire dall'8 luglio. Di seguito, la descrizione ufficiale del prodotto fornita dallo studio di sviluppo:

"La tua casa, la tua famiglia e tutto ciò che ami sono un ostacolo sul percorso di un vasto e brutale esercito. Sei pronto a imbracciare il fucile e affrontare sfide estreme per difenderli? Rebellion, in collaborazione con Just Add Water e Coatsink, presenta il nuovo arrivato nella nostra serie Sniper Elite che ha venduto svariati milioni di copie. Vivi la storia potente della seconda guerra mondiale attraverso gli occhi di un partigiano italiano e ribellati con i tuoi fratelli e sorelle per proteggere la tua patria dalle forze fasciste che minacciano di distruggere la tua terra di origine.

Abbiamo progettato Sniper Elite VR da zero come gioco esclusivo per la realtà virtuale che conserva l’autenticità per cui il titolo è famoso e offre una nuova prospettiva sulle nostre acclamate meccaniche per la furtività e il gioco da cecchino.

L’elemento davvero distintivo di Sniper Elite è l’iconica Kill-Cam a raggi X. Non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che dovevamo portarla nella realtà virtuale e che doveva esprimere tutta la potenza dell’originale. Ci sono volute molte modifiche e aggiustamenti, ma sono felice di annunciare che ci siamo riusciti. Come molte cose in realtà virtuale, bisogna vederla di persona per crederci".

Sul PlayStation Blog trovate ulteriori approfondimenti su come Rebellion abbia lavorato per adattare il sistema di mira e di movimento di Sniper Elite VR, concedendo ai giocatori tutti i comfort del caso senza che questi debbano rinunciare alle emozioni e all'azione che sono alla base del franchise.