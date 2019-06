Sniper Elite VR è ufficiale: ecco il primo video gameplay per PS VR e PC

Gli autori inglesi di Rebellion e il team indipendente di Just Add Water annunciano ufficialmente Sniper Elite VR, lo sparatutto in realtà virtuale per Oculus Rift, SteamVR, Viveport e fruibile su PlayStation 4 inforcando l'headset di PS VR.

Il primo capitolo in realtà virtuale della serie FPS di Sniper Elite ci porterà in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il nostro compito sarà quello di combattere i nazisti interpretando il ruolo di un cecchino della Resistenza.

La storia di Sniper Elite VR sarà scritta da Tony Schumacher e si collocherà cronologicamente prima degli eventi narrati in Sniper Elite 4: le missioni che affronteremo ci permetteranno di esplorare liberamente diverse ambientazioni italiane, molte delle quali collegate alle operazioni da condurre per liberare la Sicilia dalla minaccia degli U-boat nazisti.

Come ogni altro episodio della serie, naturalmente anche in Sniper Elite VR la balistica dei proiettili sarà gestita in maniera realistica per rendere ancora più simulativa l'esperienza di gioco offerta imbracciando il proprio fucile di precisione per piantare quante più pallottole possibile tra le carni e le ossa dei nemici di turno in un tripudio di sangue in X-Ray Kill Cam. Nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Sniper Elite VR, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Sniper Elite V2 Remastered.