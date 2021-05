Sniper Ghost Warrior Contracts 2: aperti i preordini per tutte le versioni

Su Amazon sono aperti i preordini di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, lo sparatutto tattico sequel di Sniper Ghost Warrior Contracts uscito a novembre del 2019.

Il nuovo capitolo della serie è preordinabile a soli 40,98 euro sia per le console di nuova che di passata generazione di Sony e Microsoft, quindi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X. La data di uscita prevista è il 4 giugno, la versione per PlayStation 5 invece è stata rimandata a data da destinarsi, a causa di problemi tecnici in fase di sviluppo. Su Amazon è comunque possibile preordinare il titolo che presenta come data di uscita, un ipotetico ed irreale 31 dicembre 2021, che verrà sicuramente aggiornato quando ci saranno informazione più precise da CI Games.

Lo sviluppatore ha promesso un update gratuito dalla versione old gen alla next gen quindi, i giocatory PlayStation, potranno iniziare a divertirsi con il titolo subito dal day one con la versione PlayStation 4, in attesa di poter aggiornare il gioco alla versione per PlayStation 5.

Di seguito i link per preordinare il gioco:

In attesa dell'uscita di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, vi ricordiamo che il primo capitolo della serie è acquistabile su Amazon a 29,99 euro in versione PlayStation 4 completo di tutti i DLC usciti, oppure in edizione standard a 26 euro in versione PlayStation 4 o 19,80 euro in versione Xbox One.