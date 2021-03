Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ha una data di lancio, anche su PS5 e Xbox Series X|S

CI Games ha annunciato ufficialmente la data di lancio di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, il nuovo capitolo della serie sparatutto fortemente incentrata sui cecchini. Il tutto è stato accompagnato dal gameplay trailer che potete visionare cliccando sul link riportato in calce alla notizia.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà pubblicato il 4 giugno 2021 al prezzo di 39,99 euro, come confermato da CI Games, che fungerà sia da sviluppatore che da publisher dello shooter. Oltre ad arrivare su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo debutterà nella stessa data anche su next-gen nei formati PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sono già disponibili i pre-order delle edizioni fisiche, al cui interno vengono contenuti i seguenti bonus: Marcus Tactical, FFF-45 ACP Luring Pistol e due skin per le vostre armi.

"Sniper Ghost Warrior Contracts 2 segna la più grande sfida di sempre per l'acclamata serie, e introduce il cecchino ad estremo lungo raggio con bersagli a oltre 1000 metri di distanza. Caratterizzato da una drammatica campagna per giocatore singolo ambientata nel Medio Oriente moderno, il gioco sperimenta combattimenti tattici ad alta pressione, nelle profondità del territorio nemico. Vesti i panni di Raven, il Contract Sniper Assassin, mentre intraprende una nuova serie di contratti in una regione senza legge del Medio Oriente, situata lungo i confini libanesi e siriani. Incaricato di un compito apparentemente impossibile, la tua missione è rovesciare un insidioso sindacato criminale e assicurarlo alla giustizia".

Sniper Ghost Warriors Contracts 2 offrirà un livello di realismo mai visto nella serie, questo grazie anche al rinnovato comparto grafico sorretto da un engine ulteriormente migliorato dagli sviluppatori, che promettono migliori effetti visivi, frame-rate superiori, ed esecuzioni ultra-realistiche catturate ed esaltate da una telecamera cinematica.