Sniper Ghost Warrior Contracts 2 esce oggi, ma non su PS5: l'esplosivo trailer

CI Games è lieta di annunciare il lancio di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 su PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per celebrare, lo studio ha anche pubblicato un nuovo esplosivo trailer con Raven, il protagonista del gioco.

In Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Raven si aggira in un'enorme mappa sandbox per completare i 21 contratti mortali messi a disposizione. Il filmato mette in risalto alcune delle novità più importanti di questo capitolo, tra cui lo sniping estremo da oltre un chilometro, la grafica di nuova generazione, personaggi non giocanti più intelligenti e la gamma di armi più letale della serie. CI Games ha anche stretto una partnership con uno degli streamer più noti su Twitch, Shroud, per creare un esclusivo pacchetto di lancio DLC, che comprende un fucile da cecchino a tema e una skin per armi brandizzata, disponibile ora su tutte le piattaforme.

La versione PS5 arriverà più avanti nel corso dell'anno (il team ha riscontrato problemi tecnici) mediante un aggiornamento digitale gratuito per la versione PS4. Lo studio ha anche recentemente annunciato che la prima mappa DLC del titolo sarà distribuita gratuitamente su tutte le piattaforme. Questo DLC è attualmente in fase di sviluppo e includerà una nuova vasta regione completa di nuovi contratti e obiettivi.